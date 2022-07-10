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    Meteorolojiden Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Bursa'da yaşanacak olan kuvvetli yağışlar için vatandaşlara uyarıda bulundu.
    • 10.07.2022 - 07:43
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    Meteorolojiden Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı

    Yurt genelinde görülen sağanakların Bursa'da da etkisini artırması bekleniyor.

    İHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece 02.00'dan başlayıp 19.00'a kadar sürmesi beklenen uyarısında şu ifadelere yer verdi:

    "Sağanak yağış, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı"

    "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

    Meteorolojiden Bursa için kuvvetli sağanak uyarısı #1


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