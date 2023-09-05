Meteoroloji'den Ege kıyılarına şiddetli yağış uyarısı Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, Manisa, Çanakkale, İzmir ve Aydın'ın batısı ile Edremit Körfezi'nde gece saatlerinden öğle saatlerine kadar gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Yurdun batısında, Ege kıyılarında hava bozacak..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde İzmir ve Aydın'ın doğusu ile Manisa çevrelerinde gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağını duyurmuştu.

Ege kıyılarında sağanak bekleniyor

Yapılan yeni açıklamada, gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Manisa, İzmir ve Aydın'ın batısı ile Edremit Körfezi'nde gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiği belirtildi.

Ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Aydın'ın Batısına uyarı

Yağışların bugün gece yarısından itibaren gündüz saat 12:00'ye kadarki süre içerisinde beklendiği belirtilen meteorolojik uyarı 'Aydın’ın Batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat' başlığı ile yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre gece saatlerinden itibaren Aydın’ın batısında (Kuşadası, Söke, Didim, Germencik, İncirliova ve Koçarlı) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında hamleli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Marmaris'te şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji'den Muğla için yapılan uyarıda ise şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Muğla çevrelerinde Salı sabahı ilk saatlerden itibaren görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla il merkezi ile güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Marmaris ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İstanbul da uyarıldı

İstanbul için de uyarı mesajı yayınlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul Çevrelerinde Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!" başlığı ile şu bilgilere yer verdi: