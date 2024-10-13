Meteoroloji'den Elazığ için yağış uyarısı

Meteoroloji'den Elazığlılar için uyarı yapıldı...
Uyarıda, bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı kaydedilerek, "Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi.
"HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 5 DERECE ÜZERİNDE SEYREDECEK"
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, öğleden sonra Elazığ, Bingöl, Malatya, Tunceli il genelleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği; rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir
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