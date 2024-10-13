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Meteoroloji'den Elazığ için yağış uyarısı

Meteoroloji'den Elazığ için yağış uyarısı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ için uyarıda bulunarak, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu.