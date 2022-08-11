Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul'da akşama kadar sürecek kuvvetli yağış için uyarıda bulundu.

İstanbul'da etkili olması beklenen yağışın bugün gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için turuncu kodla uyarı vermişti.

Vatandaş uyarıldı

MGM'den yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denilmişti.





5 il için 'turuncu' 2 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün sabah ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’in batısında gök gürültülü sağanak görüleceğini açıkladı.

İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların; İstanbul, Yalova ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Antalya'nın iç kesimlerinde gök gürültülü yağış

Ayrıca Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve batı ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.