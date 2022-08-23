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    Meteoroloji'den İzmir için sağanak uyarısı

    Yarın 12.00-18.00 saatleri arasında etkili olacak sağanağın ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtilirken, İzmirlilerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
    • 23.08.2022 - 15:57
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    Meteoroloji'den İzmir için sağanak uyarısı

    Hava sıcaklıklarının özellikle İç Anadolu’da mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde İzmir için kritik bir açıklama geldi.

    Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, Ege’nin incisi için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

    12.00-18.00 arasına dikkat

    Yarın 12.00-18.00 saatleri arasında etkili olacak sağanağın kuvvetinin 21-50 kg/m2 olmasının beklendiği bildirildi.

    DHA'nın haberine göre, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

    Meteoroloji den İzmir için sağanak uyarısı #1


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