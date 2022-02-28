Meteoroloji'den 'kar geri geliyor' uyarısı

Ülke genelinde yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da 2 Mart'ta kar yağışı görülecek.

Baharın gelmesiyle ülke genelinde hava sıcaklıklarının artması beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmur ve kar yağışlı hava uyarısı yaptı.

Meteoroloji'nin açıkladığı verilerde, yurdun büyük bir kesiminde kar ve yağmur yağışı olacağı yer aldı.

İSTANBUL’A KAR GELİYOR

2 Mart Çarşamba günü İstanbul’da karla karışık ve kar yağışlı havanın gün boyu etkili olmasına yönelik tahmin yürütüldü. Kente 3 Mart Perşembe günü ise yağmurlu havanın hakim olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN KENTLER

Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri ile zamanla Ankara, Kırıkkale ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

BATI KESİMLERDE HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

YER YER KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, genellikle güneyli, Trakya ile zamanla batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

28 ŞUBAT PAZARTESİ





1 MART SALI





2 MART ÇARŞAMBA





3 MART CUMA





4 MART CUMARTESİ