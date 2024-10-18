Meteoroloji'den kar uyarısı: Erzincan’da hava sıcaklıklarında düşüş sürüyor

İHA

Hava sıcaklıklarında düşüş sürüyor...

Meteoroloji'nin ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kar uyarısında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerden Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığı ise sıfır derecenin altına düştü.

Etkili olan sis ve pus sonrası görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

SAĞANAK YAĞIŞLI GEÇECEK

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Kar yağışının görüldüğü Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı.

Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar, yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti.

Yollarda herhangi bir ulaşıma kapanma meydana gelmedi.

ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bugün ve yarın gecenin ilk saatlerinde Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde zirai don beklenmekte.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: