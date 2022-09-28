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    Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil Marmara'daki iller için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 07:57
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    Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı ilçeleri ile Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    Hava sıcaklığı

    Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgar

    Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    Meteoroloji den Marmara için sağanak uyarısı #1

    Kuvvetli rüzgar ve sele dikkat

    Bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçeleri), İzmir'in Bergama çevreleri ile Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    Meteoroloji'nin 5 günlük raporunda çarşamba günü için İstanbul da sağanak yağışım etkisini göstereceği görülüyor.

    Rüzgârın, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


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