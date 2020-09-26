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    Meteorolojiden şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı

    Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor.
    • AA
    • 26.09.2020 - 04:10
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    Meteorolojiden şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

    DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU

    Doğu Karadeniz'in iç kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunda kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Meteorolojiden şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı #1

    İÇ KESİMLERDE 2-4 DERECELİK ARTIŞ

    Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Meteorolojiden şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı #2

    MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINAYA DİKKAT

    Rüzgarın, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de Güney ve Güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

    Meteorolojiden şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı #3

    Meteorolojiden şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı #4

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