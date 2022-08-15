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    Meteoroloji'den Sinop ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu.
    • 15.08.2022 - 21:26
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    Meteoroloji'den Sinop ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı

    Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

    Sel ve su baskınlarının yaşandığı İstanbul ve Ankara'dan sonra, yağışların Karadeniz'e doğru gideceği belirtiliyor.

    Sinop ve çevresine sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre akşam saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

    Vatandaşların ani yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

    Meteoroloji den Sinop ve çevresine kuvvetli yağış uyarısı #1


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