Meteoroloji'den yurdun kuzey kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimleri için öğleden sonra gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

AA

Hava sıcaklıklarının yavaş yavaş azalmaya başladığı eylül ayında sağanak yağışlar görülmeye başlandı.

Bu hafta sonunda Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapılmışken, yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimleri için öğleden sonra gök gürültülü sağanak uyarısında da bulunuldu.

YAĞIŞLARIN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların, öğleden sonra Erzurum, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Erzincan'ın doğu, Kars'ın kuzey ve Artvin'in iç kesimleri, Kastamonu'nun doğu, Çorum'un kuzey, Sinop'un iç ve Samsun'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)