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    Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı

    Perşembe, hafta sonu ve Pazartesi günleri için yurdun çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 04:11
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmini hava durumu raporuna göre, Perşembe günü İç Anadolu, Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış bekleniyor.

    CUMA GÜNEŞLİ, HAFTA SONUNA DİKKAT

    Cuma günü yurt genelinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmini yapılırken, hafta sonu kuvvetli sağanak yağışlar geri dönüyor.

    Meteoroloji den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı #1

    Cumartesi yurdun batı kesimlerinden girecek yağışlar, Marmara geneli, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olacak.

    Pazar günü ise yine İzmir'den başlayarak Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in kuzey kesimi, İç Adnadolu iler Karadeniz'in batı ve orta kesiminde sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı #2

    PAZARTESİ DE DEVAM EDECEK

    Pazartesi günü yağışlar Batı Ege'den başlayarak, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri dahil olmak üzere İç Adnadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerini etkisi altına alacak.

    Meteoroloji den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı #3

    FIRTINA VE SEL UYARISI

    Sağanak yağmurların neden olacağı fırtına ve sellere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

    Meteoroloji den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı #4

    Meteoroloji den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı #5

    Meteoroloji den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı #6

    Meteoroloji den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı #7

    Meteoroloji den yurt genelinde sağanak yağış uyarısı #8

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