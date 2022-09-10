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    Metrobüs kazası nedeniyle yürüyen yolcular için seferber oldular

    Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın ardından AK Partili belediyeler bölgede birçok araç gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 10.09.2022 - 08:56
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    Metrobüs kazası nedeniyle yürüyen yolcular için seferber oldular

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan metrobüs kazasında 99 kişi yaralandı.

    Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinin durması üzerine binlerce kişi yolda mahsur kaldı.

    Vatandaşların mağduriyetini gidermek için AK Partili ilçe belediyeler bölgeye ivedilikle otobüs sevk etti.

    Taşıma hizmeti yapıldı

    İHA'nın haberine göre; AK Partili Fatih, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören ve Kağıthane Belediyesi'ne bağlı otobüsler yolcuları gidecekleri yere kadar taşıma hizmeti başlattı.

    Metrobüs hattı boyunca çift taraflı olmak üzere ring seferler yapıldı. AK Partili belediye otobüslerinin, metrobüs seferleri normale dönene kadar hizmet vereceği öğrenildi.

    Metrobüs kazası nedeniyle yürüyen yolcular için seferber oldular VİDEO

    Metrobüs kazası nedeniyle yürüyen yolcular için seferber oldular #1

    Metrobüs kazası nedeniyle yürüyen yolcular için seferber oldular #2

    Metrobüs kazası nedeniyle yürüyen yolcular için seferber oldular #3


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