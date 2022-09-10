Metrobüs yolunda mahsur kalan vatandaşlar: İmamoğlu istifa
- 10.09.2022 - 00:38
Avcılar Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında 4 metrobüs kazaya karışmış, kazada 2 metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı.
Olayda 99 kişi yaralanmış, 50 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilmişti. 49 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi görmüştü.
Yürümek zorunda kaldılar
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümüştü.
İHA'nın haberine göre, saatlerce metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeden ekiplerin E-5’te trafiği durdurmasının ardından yolun karşısına geçti.
Metrobüs yolunda mahsur kalan vatandaşlar: İmamoğlu istifa - Video
"İmamoğlu istifa" sesleri
Metrobüs güzergahında yürüyen bazı vatandaşların ‘İmamoğlu istifa’ sloganı attığı görüldü.
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