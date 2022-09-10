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    Metrobüs yolunda mahsur kalan vatandaşlar: İmamoğlu istifa

    Metrobüs yolunda mahsur kalan vatandaşlar: İmamoğlu istifa

    Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 99 kişi yaralandı. Olaydan sonra yürümek zorunda kalan vatandaşlar, ‘İmamoğlu istifa’ sloganları attı.
    • 10.09.2022 - 00:38
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    Avcılar Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında 4 metrobüs kazaya karışmış, kazada 2 metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı.

    Olayda 99 kişi yaralanmış, 50 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilmişti. 49 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi görmüştü.

    Yürümek zorunda kaldılar

    Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümüştü.

    İHA'nın haberine göre, saatlerce metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeden ekiplerin E-5’te trafiği durdurmasının ardından yolun karşısına geçti.

    Metrobüs yolunda mahsur kalan vatandaşlar: İmamoğlu istifa - Video

    Metrobüs yolunda mahsur kalan vatandaşlar: İmamoğlu istifa #1

    "İmamoğlu istifa" sesleri

    Metrobüs güzergahında yürüyen bazı vatandaşların ‘İmamoğlu istifa’ sloganı attığı görüldü.

    İstanbul Avcılar'da metrobüsler çarpıştı - Haberi için tıklayınız -

    Metrobüs yolunda mahsur kalan vatandaşlar: İmamoğlu istifa #2

    Metrobüs yolunda mahsur kalan vatandaşlar: İmamoğlu istifa #3


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