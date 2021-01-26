Metrobüslerden güzergah kodu kaldırıldı

Bugün itibarıyla başlatılan uygulamayla birlikte metrobüslerde belirtilen yön kodları kaldırıldı. Bugünden itibaren metrobüslerde, sadece gidilen gidilen yön yazılacak.

İstanbul'da bulunan metrobüslerde yeni bir döneme geçildi.

Metrobüslerin üzerinde bulunan ışıklı tabelalarda yer alan 34AS ve 34BZ gibi kodların kaldırılması yönünde çalışma başlatıldı.

Bugün başlatılan uygulamayla metrobüslerin üzerinde yazan kodlar kaldırıldı.

İETT KARAR ALDI

İETT'nin aldığı karar ile metrobüslerin ışıklı tabelalarında 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine gideceği son istasyonun adı yazıldı.

KODLAR KALDIRILDI

Bu uygulamayla en çok yoğunluk yaşanan hatlar olan Avcılar-Söğütlüçeşme'yi simgeleyen 34AS ve Beylikdüzü ile Zincirlikuyu arasındaki hatta kullanılan 34BZ kodları da kaldırılmış oldu.