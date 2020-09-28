Metrobüste sigara içen yolcu kamerada
Etrafındakilere aldırmadan ayaklarını karşı koltuğa uzatıp sigara içen yolcunun o anları, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- DHA
- 28.09.2020 - 10:29
- Güncelleme : 28.09.2020 - 10:29
Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste bir yolcu tarafından çekilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.
METROBÜSÜN İÇİNDE SİGARA İÇTİ
Körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti.
Rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.
Metrobüste sigara içen yolcu kamerada ViDEO