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Metrobüste sigara içen yolcu kamerada

Metrobüste sigara içen yolcu kamerada

Etrafındakilere aldırmadan ayaklarını karşı koltuğa uzatıp sigara içen yolcunun o anları, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.