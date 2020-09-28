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    Metrobüste sigara içen yolcu kamerada

    Etrafındakilere aldırmadan ayaklarını karşı koltuğa uzatıp sigara içen yolcunun o anları, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
    • DHA
    • 28.09.2020 - 10:29
    • Güncelleme : 28.09.2020 - 10:29
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    Metrobüste sigara içen yolcu kamerada

    Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste bir yolcu tarafından çekilen görüntüler, izleyenleri hayrete düşürdü.

    METROBÜSÜN İÇİNDE SİGARA İÇTİ

    Körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti.

    Rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.

    Metrobüste sigara içen yolcu kamerada ViDEO

    Metrobüste sigara içen yolcu kamerada #1

    Metrobüste sigara içen yolcu kamerada #2

    Metrobüste sigara içen yolcu kamerada #3

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