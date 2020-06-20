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    Metrobüste tavandan akan suya karşı şemsiye açtılar

    Metrobüste tavandan akan suya karşı şemsiye açtılar

    Şiddetli yağmur sonrası metrobüse su sızarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
    • DHA
    • 20.06.2020 - 14:12
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    Metrobüste tavandan akan suya karşı şemsiye açtılar

    İstanbul, aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağıştan nasibini aldı.

    Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi binalara sığınmakta buldu.

    Sağanakla birlikte su, metrobüslerden bazılarının tavanından vatandaşların üzerine su aktı.

    METROBÜSÜN İÇİNE YAĞMUR YAĞDI

    Bazı vatandaşlar, yağmur suyundan korunmak için şemsiye açtı. O anlar, bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde koltukta oturan bir çift ile ayakta yolculuk eden bir başka yolcunun şemsiye açtığı görülüyor.

    Metrobüs içinde şemsiyeyle korundular VİDEO

    Metrobüs içinde tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular -1

    Metrobüs içinde tavandan akan sudan şemsiyeyle korundular -2

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