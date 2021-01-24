Şişli'de metrobüste unutulan içinde 15 bin lira değerindeki bilgisayar bulunan çantayı alan iki kişiden biri, polis ekipleri tarafından çantayla birlikte yakalandı.

Metrobüste yolculuk yapan bir kişi Şişli'de bulunan Zincirlikuyu durağında indi.

O sırada 15 bin lira değerinde olduğu belirtilen dizüstü bilgisayarının bulunduğu çantayı metrobüste unuttuğunu fark etti.

Çantasını unutan kişi polise başvurdu.

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önce çantanın unutulduğu metrobüsü tespit etti. Metrobüsün tespit edilmesinin ardından içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, unutulan çantayı F.K. ve E.U., isimli kişilerin aldığını tespit etti.

Metrobüste unutulan çantayı alan şüpheli kamerada ViDEO

Görüntülerde F.K. ve E.U.'nun metrobüse bindikten sonra arka tarafa doğru ilerledikleri ve F.K'nin koltukta unutulan çantayı aldığı, çantanın içerisini bir süre karıştırdığı ve bulunan eşyaları aldıkları görüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri güvenlik kameralarından tespit ettiği F.K.'yi kayıp çantayla birlikte gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.K. serbest bırakıldı. Bulunan eşyalar ise sahibine teslim edildi.







