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    MetroPoll'ün bu pazar genel seçim olsa anketi

    MetroPoll'ün bu pazar genel seçim olsa anketi

    MetroPOLL Araştırma şirketi, yaptığı son seçim anketini paylaştı. Sonuçlara göre, Ak Parti 30,7, CHP 21,7 çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.06.2020 - 18:46
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    MetroPoll'ün bu pazar genel seçim olsa anketi

    Kamuoyunu bir süre meşgul eden erken seçin tartışmalarının ardından, araştırma şirketleri, seçmenlerle yaptığı görüşme verilerini paylaşmaya başladı.

    MetroPoll Araştırma şirketi de, araştırmalarında seçmene, "Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu.

    METROPOLL'ÜN SON SEÇİM ANKETİ

    İşte o sorunun cevabı;

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