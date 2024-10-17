Mevsimin ilk karı Bartın'da yağdı

DHA
Havaların soğumasıyla kış ayları kapıyı çalar hale geldi.
Yağmurlar ve dondurucu havanın etkisi sürerken mevsimin ilk karı da düştü.
MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Bartın'da gece saatlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken; yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki 1400 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu.
O ANLARI KAYDETTİLER
Bölgedeki orman işçileri, beyaz ile kaplanan alanları fotoğraflayıp, sosyal medyadan paylaştı.
Kar yağışı, kısa süre sonra etkisini kaybetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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