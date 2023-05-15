MHP, 21 yıl sonra Çorum'dan milletvekili çıkardı En son 1999 yılında genel seçimlerinden Çorum'dan 3 milletvekili Meclis'e gönderen MHP, 21 yıl sonra ilk kez vekil çıkarmış oldu.

İHA

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri, geride kaldı.

Dün Çorum'da 339 bin 38 bin seçmenden 354 bin 60'ı sandık başına gitti.

MHP'den yıllar sonra bir ilk...

Seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 142 bin 48 oy alan AK Parti 2, 109 bin 686 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi ise 1 milletvekilini Meclis’e gönderdi.

74 bin 412 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi'nden Vahit Kayrıcı, Çorum milletvekili seçildi.

"Vatana millete hayırlı, uğurlu olsun"

En son 1999 yılında genel seçimlerinden Çorum'dan 3 milletvekili Meclis'e gönderen MHP, 21 yıl sonra ilk kez Çorum'dan vekil çıkarmış oldu.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Seçim Koordinasyon Merkezi önünde kısa bir açıklama yapan MHP Çorum milletvekili Kayrıcı, “Vatana millete hayırlı, uğurlu olsun. Özellikle Cumhurbaşkanımız ve Türk milletine hayırlı olsun.” dedi.