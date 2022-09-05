Petrol
95.78
2.97%
Euro
18.095
-0.13%
Dolar
18.2193
0.11%
Altın
1.003
0.04%
Borsa
3358
0.00%
Bitcoin
363.979
-0.47%
BTXN Coin
5.09
-2.30%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C
    • Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisiyle 1 organizatör tutuklandı

    Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisiyle 1 organizatör tutuklandı

    Çanakkale Ezine'de Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen 2 FETÖ şüphelisi ile organizatör yakalandı.
    • 05.09.2022 - 18:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisiyle 1 organizatör tutuklandı

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan haklarında arama kaydı bulunan 2 şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

    Tutuklandılar

    Harekete geçen ekipler, 2 Eylül tarihinde yapılan operasyonda Ezine ilçesi sahil kesiminde sürat teknesi ile Yunanistan Midilli Adası'na geçme hazırlığında bulunan 2 şüpheliyi ve bu şüphelilere organizatörlük yapan bir kişiyi yakaladı.

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

    Midilli ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisiyle 1 organizatör tutuklandı #1

    Midilli ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisiyle 1 organizatör tutuklandı #2


    İlginizi Çekebilir

    En çok kullanılan internet tarayıcıları
    Teknoloji

    En çok kullanılan internet tarayıcıları

    Beşiktaş Belediyesi Ayazma Parkı’ndaki 3 ağacı kesti
    3. Sayfa

    Beşiktaş Belediyesi Ayazma Parkı’ndaki 3 ağacı kesti

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir