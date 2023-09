ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul gibi birçok şehri sağanak konusunda uyarmıştı.

Sıcaklıkların 3-4 derece düşeceği vurgulanırken, yağışın 5 gün boyunca İstanbul'da etkili olacağı açıklanmıştı.

Ve beklenen sağanak megakentte başladı. Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları ve seller meydana geldi.

Son yıllarda artan dengesiz yağışlar ve aşırı sıcaklık, iklim değişikliğine bağlanırken, Ensonhaber yayınında konuşan meteoroloji ve afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, ezber bozan açıklamalarda bulundu.

"Dere yatağına ev ve yol yaparsan sel olur"

İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Kadıoğlu, artan sellerin en büyük nedeninin iklim değişikliğinden ziyade çarpık yapılaşma olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:



Bizde her şeyi yanlış yapıyoruz, suçu havaya, iklime atıyoruz. Bu İstanbul'un dereleri ne oldu? Hepsi yol olmuş. Büyükdere Caddesi ne demek? Esas problem yerde.



Hava sıcaklıklarını yerden 2 metre yüksekte ölçüyoruz. Havaları etkileyen faktörlerden birisi küresel ısınma. Bu ortalamada 1.7 şu an. Ama bunun yanında kent ısı adası, yani her tarafın beton olması. Güneş ışınları asfalt ve beton tarfından yutulup gece salınıyor. Bu da 5-10 derece fark ediyor. Cadde ve sokakları hamik rüzgarlara göre yapmıyoruz. Denizlerden gelen kara meltemlerini dikkate almadığımız için şehirlerin havalanması da çok zayıf.



Dünyanın ortalama sıcaklığı arttı. Ama her yerde böyle olmadı. Bu yaz Trabzon Maçka'da, Zigana Dağı'ndaydım. Her gece yorgan yatakla yatmak durumundaydım. Bu ısınma, yerel şartlara da çok bağlı. Termal konforunuzun kaybolması.. 30 yaşını geçmişsiniz. Artık kilo da alıyorsunuz. Çocukken havaya dikkat etmezdiniz. Ama belli bir yaştan sonra hava sıcaklığı vücut sıcaklığına yaklaşınca sorunlar başlıyor. Artık gözünü havada, hava tahmininde oluyor.



Kentlerin normalde 500 yılda yağabilecek en şiddetli yağışa göre planlanması lazım. 50 yılda 100 yılda yağacak yağmurdan sel oluyorsa, bu nedir? Bir afetin afet olması için 3 parametre olmalı: Tehlike, maruziyet ve etkilenebilirlik. İklim değişikliği nedeniyle yağış şiddetlendi. Bu tehlikeyi artırıyor. Ama maruziyet yaratmazsan, dere yatağına ev yapmazsan, maruz kalmazsın. Yağan yağmur akıp denize gidecek.



Ülkemizde maruziyet, tehlikeye göre 10 kat artmış durumda. İstanbul son 10 yılda betonsal olarak 2 kat büyüdü. Hiçbir suyun akıp gidecek yeri yok. Çatılara düşen yağmur, direk yola veriliyor. Bir de yola yağıyor. Bütün bu yağmur, drenaj sistemi olmayan yollarda birikiyor. Sonra da bütün sokaklar caddeler göle dönüşüyor. Buna da iklim değişikliği diyoruz. Çatıya düşen yağmur suyu yola verilir mi? Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok. Hiç dere yatağında bina yapılır mı? Sorgulamıyor insanlar. Öyle binalar yapıyorlar ki, sıfır giriş ve bodrum kat..