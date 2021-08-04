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    Milas'ta balta girmemiş Fesleğen Yaylası alevlere teslim oldu

    Muğla'nın Milas ilçesinde değişik noktalarda başlayıp devam eden yangın, fesleğen yaylasındaki balta girmemiş ormanlara ulaştı.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 17:31
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    Milas'ta balta girmemiş Fesleğen Yaylası alevlere teslim oldu

    Muğla’da bir haftadır devam eden orman yangınları, ilin 6 ilçesinde değişik noktalarda devam ediyor.

    Saat 16.00 sıralarında rüzgarın da etkisiyle arka dağda devam eden orman yangını, Fesleğen Yaylası'na ulaştı.

    ONLARCA YILLIK ÇAM AĞAÇLARI YANDI

    Hızla büyüyen yangında alevler onlarca yıllık çam ağaçlarını yaktı geçti. Alevlerin Fesleğen’deki yerleşim yerlerine doğru ilerlediği belirtilirken, bölgede ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Milas ta balta girmemiş Fesleğen Yaylası alevlere teslim oldu #1

    Milas ta balta girmemiş Fesleğen Yaylası alevlere teslim oldu #2

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