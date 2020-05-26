Milli Elektrikli Tren, 29 Mayıs’ta raya inecek

İlk etapta 3 set olarak raylara indirilecek tren, saatte 160 kilometre hıza ulaşabilecek.

Türkiye'de yerli ve milli projelerde üretim kararlılıkla devam ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. (TÜVASAŞ) Fabrikası'nda üretilen Milli Elektrikli Tren, 29 Mayıs’ta kutlanacak İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümünde raylara inecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, programa online olarak katılım sağlaması bekleniyor.

İLK ETAPTA 3 SET

Tamamen yerli imkanlarla üretilen ve ASELSAN’ın da destek verdiği milli tren seti, ilk etapta 3 set olarak raylara indirilecek ve proje tamamlanana kadar 56 set daha üretilecek.

ALÜMİNYUM GÖVDELİ OLARAK ÜRETİLDİ

Resmi Gazete'de 4 Mart 2020’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) çatısı altında toplanan TCDD iştirak şirketlerinden olan TÜVASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren seti için 2014 yılından itibaren çeşitli yatırımlar yapılmış ve son olarak alüminyum gövde atölyesinin kurulmasıyla imalat süreci hızlandırılmıştı.

Alüminyum gövdeli olarak üretilen ilk tren olma özelliği taşıyan ve şehirlerarası seyahate uygun tasarlanan Milli Elektrik Tren, ilerleyen dönemde saatte 160 kilometre hıza ulaşabilen 5 araçlı setler halinde hayata geçirilecek.

ENGELLİ YOLCULARIN İHTİYAÇLARINA CEVAP VERECEK

Engelli yolcuların da tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak verecek şekilde tasarlanan tren setinin en kısa sürede test sürüşlerinin tamamlanarak, kullanıma başlanması bekleniyor.