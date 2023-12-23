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Milli Savunma Bakanı Güler'den şehitler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Güler'den şehitler için taziye mesajı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.