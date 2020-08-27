Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Türkiye uluslararası ortamda gerçek bir öznedir

Türkiye'nin hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunacağını belirten Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilime neden olan Yunanistan'ı ağır eleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bölgemizde şu anda içinde bulunduğumuz bölgede çeşitli siyasi krizlerle, çatışmalarla faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz.” diyen Akar; hak için, adalet için, barış için insanların rahatı ve huzuru için gayret gösterdiklerini söyledi.

"HAKKIMI HUKUKUMUZU SAVUNUYORUZ"

Bakan Akar, “Yaptığımız mücadelede de hakkımızı koruma kararlılığımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Çok şükür, bizim aldığımız çok katı tedbirlerle koronavirüsle ilgili bir hadise görülmedi. Ciddi şekilde yurt dışı ziyaretler söz konusu. Sadece yıl içinde 104 temasımız oldu, toplamı 163. Bütün bu çalışmalarda Cumhurbaşkanımızın talimatları, hak ve menfaatlerimiz çerçevesinde hakkımızı hukukumuzu savunmaya gayret gösteriyoruz.” dedi.

"15 TEMMUZ'UN ZARARINI ÇOK KISA SÜREDE ATLATTIK"

Yurt içindeki temsilciliklerin arttığına dikkat çeken Akar, “Şu anda 83 ateşeliğe ulaşmış bulunuyoruz. 15 Temmuz sonrası asil milletimiz ordusuna sahip çıkmıştır. O hain darbe girişiminin verdiği zararı ziyanı çok kısa sürede atlatma imkanına kavuşabildik. Şu ana kadar 15 Temmuz'dan itibaren 93 bin 327 personel aldık.” diye konuştu.

"ARAŞTIRMALAR BİTİNCEYE KADAR NAVTEX SÜRECEK"

Türkiye’nin uluslararası ortamda özne haline geldiğini söyleyen Akar, sözü yeni ilan edilen NAVTEX’e getirdi.

Bakan Akar, “Araştırmalar bitinceye kadar NAVTEX sürecek. Hakkımızı hukukumuzu korumakta kararlıyız. Biz hakkımızı, hukukumuzu kullanıyoruz. Ne kadar gerekiyorsa o kadar yapılacak. Bu diğerlerinden tamamen farklı. İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir NAVTEX'tir. Biz tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Kimsenin topraklarında, denizlerinde gözümüz yok. Ancak bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Enerji Bakanlığı'mız çalışmalarını sürdürürken biz de oradaki faaliyetlerin güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz.” şeklinde konuştu.

2015'TEN BU YANA 17 BİN 200 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Pençe harekatlarında şu ana kadar 320 teröristin etkisiz hale getirildiğini dile getiren Akar, “Girilemez' denilen yerlere Mehmetçik girdi, teröristlerin bütün mağaralarını başlarına yıktı, kaçacak yerleri kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, TSK olarak bütün faaliyetlerimiz ilkeli, esaslara dayalı, kararlı şekilde gitmektedir. 24 Temmuz 2015'ten bu yana da 17 bin 200 terörist etkisiz hale getirildi.” dedi.

TÜRK-RUS DEVRİYESİ

Türkiye-Rusya ortak devriyesinden de bahseden Akar, “Şu ana kadar M4 kara yolu üzerinde 26. devriyeyi tamamladık. Devriyeler devam edecek, iş birliğimiz sürüyor.” diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HİÇ HAKKI YOK MU?"

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın yarattığı gerilime değinen Bakan Akar, "Diyalog deyip, tatbikat başlatıyorlar. TSK faaliyetlerini engelleyemezler. TSK'yı engellemek boş bir hayaldir. Olayı tırmandılar kendileridir. Mısır da Yunanistan da kaybetti. İstedikleri kadar Avrupa'yı, dünyayı arkalarına alsınlar. Haklıyız, hakkımızı almaya kararlıyız. Kendi sınırlarımızda kalmak kaydıyla hakkımızı, hukukumuzu istiyoruz, diğer taraftan da bir damla suyunu dahi vermeyiz, hakkımızı yedirmeyiz. 83 milyonluk Türkiye'nin hiç hakkı yok mu? Bu kadar yanlış, tek yanlı, bencil bir yaklaşım kendilerine de Yunan halkına da zarar veriyor. Biz konuşmaktan yanayız. Gelin konuşalım. Diyaloğa açığız, barış, huzur istiyoruz ama hakkımızı, hukukumuzu da istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Yunan mevkidaşlarımız karar verirlerse, biz onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Meis Adası, Türkiye'ye 2, Yunanistan'a uzaklığı yaklaşık 600 km. Böyle bir durumdaki adaya 40 bin kilometrekare deniz yetki alanı veriyorsunuz. Bu nasıl bir şey?” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ TEST ETMEYİN"

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Avrupa'ya, AB'ye ya da Fransa'ya sığınarak değil, Türkler ve Yunanlar olarak kendi problemlerimizi konuşup görüşüp çözmemiz lazım. Türkiye'nin gücünü, kuvvetini test etmemek lazım. Hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak konusunda azimliyiz, kararlıyız, muktediriz. Herhangi bir taciz mutlaka bedelini öder. Bizim yaptığımız şey sondaj ve araştırma. Hak, alaka ve menfaatlerimiz çerçevesinde barışçıl yol ve yöntemlerle bize ait olan alanda çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekonomik bir faaliyetin çeşitli yönlere çekilmesinin yanlış olduğunu değerlendiriyoruz. Gemilerimiz çalışmanın güvenliği için onları koruyor. Bunun ötesinde anlam yüklemek yanlış."

FRANSIZ GEMİSİNE TACİZ İDDİASI

Fransız gemisine taciz iddiası ile ilgili de konuşan Akar, “İddiaların doğru olmadığı ortaya çıktı. Ey Fransa! Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemeniz lazım. Fransa'dan akılla, mantıkla, hukuka uygun davranmasını bekliyoruz. Bu olaydan dolayı muhataplarımızın Türkiye'den özür dilemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

LİBYA’DA ÜS KURULUYOR MU?

Libya'da üs kurulacağı iddiasına da açıklık getiren Milli Savunma Bakanı Akar, “Eğitim merkezleri kurmak suretiyle Libyalı kardeşlerimize Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımız eğitim veriyor. Bunun abartılması doğru değil. Aleni konuları görmeyip Türkiye'yi suçlayıcı bir bakışla olaya yaklaşmak insanları gerçeğe götürmez. Biz orada hem insani hem uluslararası hukuka uygun anlamda faaliyetler yapıyoruz, bu faaliyetleri sürdüreceğiz.” dedi.

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