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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan füze sistemleri açıklaması

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Füze sistemlerinin muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı" denildi.
    • AA
    • 06.04.2021 - 19:17
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 19:36
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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan füze sistemleri açıklaması

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını bildirdi.

    "MUAYENE VE KABUL TAMAMLANDI"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 5 Nisan'da tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Milli Savunma Bakanlığı ndan füze sistemleri açıklaması #1

    Milli Savunma Bakanlığı ndan füze sistemleri açıklaması #2

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