Milli Savunma Bakanlığı'ndan Isparta ve Denizli'deki orman yangına destek

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta ve Denizli Valiliğinin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makineleri ve personel görevlendirdi.

Türkiye, son bir haftadır süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta ve Denizli Valiliği'nin talebi üzerine bölgeye destek için ekipman ve personel görevlendirdi.

MSB'DEN ISPARTA VE DENİZLİ'YE DESTEK

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11’inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir.

Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir."