Milli Savunma Bakanlığı'ndan komando paylaşımı

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Bakanlığın paylaşımında, çantalarını hazırlayan komandoların, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların hazırlıkları tamamlayarak, Irak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük.

MSB'DEN KOMANDO PAYLAŞIMI

Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti." denildi.

Paylaşılan videoda ise komandoların hazırlıkları ve 'Komando Andı'nı okudukları anlar yer alıyor.