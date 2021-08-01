Milli Savunma Bakanlığı'ndan Marmaris'e tahliye için çıkartma gemisi

Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki yangından etkilenenlerin tahliyesi için iki çıkartma gemisi bölgeye gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle Turunç Mahallesi'ndeki vatandaşlarıntahliyesi için iki çıkartma gemisinin bölgeye gönderildiğini duyurdu.

"GEMİLERİMİZ İHTİYAÇ HALİNDE TAHLİYEYE DESTEK SAĞLAYACAK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Marmaris'te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'mızdaki 2 çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak." ifadelerine yer verildi.