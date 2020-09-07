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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı
    • Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı

    Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs'ta devam eden askeri tatbikattan nefes kesen fotoğraflar paylaştı.
    • AA
    • 07.09.2020 - 18:56
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    Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) katılımıyla 6 Eylül'de başlayan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı devam ediyor.

    Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla süren tatbikat, 10 Eylül'e kadar devam edecek.

    Milli Savunma Bakanlığı ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı #1

    MSB FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

    Karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmenin amaçlandığı tatbikata ilişkin, Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı #2

    MEHMETÇİK'İN ELİNDE MPT55 VARDI

    Sahada askerlerin manevralarına ait fotoğragların bulunduğu paylaşımda ise Mehmetçik'in kullandığı mpt55 silahlar gözlerden kaçmadı.

    Milli Savunma Bakanlığı ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı #3

    "BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR"

    Tatbikatın başarıyla devam ettiği belirtilen paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürüyor." ifadelerine yer verildi.

    Milli Savunma Bakanlığı ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı #4

    Milli Savunma Bakanlığı ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı #5

    Milli Savunma Bakanlığı ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı #6

    Milli Savunma Bakanlığı ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı #7

    Milli Savunma Bakanlığı ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı #8

    Milli Savunma Bakanlığı ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı #9

    Milli Savunma Bakanlığı ndan, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı paylaşımı #10

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