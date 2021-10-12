Milyonlarca liralık araçlar Kayseri'deki otoparklarda çürüyor

Yediemin otoparkında çeşitli nedenlerden dolayı bırakılan araçlar çürümeye yüz tutarken, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu bazı araçlar ise otların arasında yok oluyor.

Kayseri’de çeşitli sebeplerden dolayı yediemin otoparkına bırakılan yüzlerce araç kaderine terk edilirken, uzun süredir otoparkta duran bazı araçlar da otların arasında kayboldu.

Otopark işletmecisi Ethem Gülşan, otoparkında 300'ü geçkin aracın bulunduğunu, bazı araçların 15 sene önce bırakıldığını söyledi.

YAKALAMALI, BAĞLANAN VE KAZALI ARAÇLAR

Milli servetin çürümemesi ve otoparklardaki araçların ekonomiye kazandırılması gerektiğini dile getiren Gülşan, “Şahısların kamu ve özel şahıslara borcu nedeniyle yakalamalı olan araçları, çeşitli trafik maddelerinden dolayı bağlanan araçlar ve kazalardan dolayı gelen araçlar burada duruyor.” dedi.

Milyonlarca liralık araçlar yediemin otoparkında çürüyor VİDEO

“350 MİLYAR TL'DEN AŞAĞI DEĞİL”

Gülşan, bu araçların satışa çıkarıldığı taktirde ikinci el piyasasının da düşeceğini söyleyerek “Bu arabaların Türkiye'deki ekonomik değerinin hesabını yaptım 350 milyar TL'den aşağı değil. Bu korkunç rakam neden çürüyor? Hem vatandaşa yazık, hem otoparka hem de ekonomiye yazık. Yatan aslandan gezen tilki iyidir derler. Araçlar yatıyor. Otoparkta 300'ü geçkin araba var, Türkiye genelini hesaplarsak, korkunç rakam. Topla, hem çevre hem görüntü kirliliği ortadan kalksın, ekonomiye dönsün. Milli servet heder oluyor, çürümesin. Burada 15 senedir duran arabalar var, günah. Bu araçlar ikinci el piyasaya girse vatandaş alacağını alır, satacağını satar.” diye konuştu.