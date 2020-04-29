Karaköy'de bulunan 432 yılık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'nin kubbelerinden, 1.5 kilogram kurşun çalındı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan ve Mimar Sinan tarafından yapılan Kılıç Ali Paşa Medresesi'ne, gece saatlerinde çek çek arabasıyla kimliği belirsiz şahıslar geldi.

Koronavirüs nedeniyle salgını fırsat bilen şüpheliler, 432 yıllık tarihi medreseye tırmandı.

HIRSIZLAR 1.5 KİLOGRAMLIK KURŞUNLARI ÇALDI

Tarihi kubbelerdeki maddi ve değeri yüksek olan kurşunları sökmeye başlayan hırsızlar, yaklaşık 1.5 kilogram olan parçaları çek çek arabasına yükleyerek kaçtı.

Olayın ardından medreseyi kiralayan vakfın müdürü, güvenlik kameralarını inceleyerek, kurşunların çalındığını tespit etti.

Mimar Sinan'ın eseri olan medresenin kubbelerini soydular ViDEO

VAKIF MÜDÜRÜ ŞİKAYETTE BULUNDU

Vakıf müdürü, Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu.

Şikayetin ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

BİR HAFTA ARAYLA İKİ KEZ SOYULDU

Öte yandan tarihi medresedeki kubbelerin, geçtiğimiz hafta salı günü de kimliği belirsiz hırsızlar tarafından çalındığı ve soyan kişilerin yakalandığı belirlendi.

Kubbelerdeki kurşunların soyulması nedeniyle açık kalan yerlerin, tarihi yapının zarar görmemesi için naylon örtülerle kapatıldığı görüldü.

Polis ekipleri, medreseyi soyan hırsızları arıyor.