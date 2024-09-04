Minibüs domates yüklü traktöre çarptı: 10 yaralı Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde minibüs domates yüklü traktöre çaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

İHA

Kahramanmaraş'ta Afşin ilçesine bağlı Afşinbey Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen sürücü kullandığı minibüs ile domates yüklü traktöre arkadan çarptı.

YARALI 10 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans gönderildi.

Sağlık ekipleri yaralanan 10 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili polisin tahkikatı devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)