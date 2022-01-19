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    Minik Ahmet ambulans helikopterle Adana'ya getirildi: Durumu iyi

    Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan ve ambulans helikopterle Adana’ya getirilen 27 günlük Ahmet’in durumunun iyi olduğu açıklandı
    • İHA
    • 19.01.2022 - 23:00
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    Minik Ahmet ambulans helikopterle Adana'ya getirildi: Durumu iyi

    Dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep ve çevresinde birçok yol trafiğe kapandı.

    Mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları esnasında, Mersin’den Gaziantep’e sevk edilen 27 günlük Suriye uyruklu Baraa Al Ahmet isimli bebekte ambulansta mahsur kaldı.

    AMBULANS HELİKOPTERLE ADANA'YA TAŞINDI

    Adana 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen çağrı üzerine harekete geçen Adana İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 acil hava ambulansı, Adana’dan havalanıp Gaziantep Nurdağı girişine iniş yaptı. Ambulansta mahsur kalan bebek helikoptere taşındı.

    Ambulans helikopter, yeni doğan bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğe hemşirelerin müdahale anıysa saniye saniye görüntülendi.

    Minik Ahmet ambulans helikopterle Adana ya getirildi: Durumu iyi #1

    Minik Ahmet ambulans helikopterle Adana ya getirildi: Durumu iyi #2

    Minik Ahmet ambulans helikopterle Adana ya getirildi: Durumu iyi #3

    Minik Ahmet ambulans helikopterle Adana ya getirildi: Durumu iyi #4

    Minik Ahmet ambulans helikopterle Adana ya getirildi: Durumu iyi #5


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