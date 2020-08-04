Miraç Çiçek, 5'inci günde iz takip köpekleriyle aranıyor

Dağlık alan ve Dicle Nehri kıyısında aramalar yoğunlaşırken, çalışmalara mahalleli de katıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü annesi Firdevs Çiçek ve 2 kardeşiyle birlikte Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan anneannesine bayram ziyaretine gelen Miraç Çiçek, evin önünde oynadığı sırada kayboldu.

Ailesi, Miraç'ı bulamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.

İlk gün, mahalledeki ev ve ahırlarda arama yapan ekipler, sonuç alamayınca çalışmalarını dağlık alan ile Dicle Nehri kıyısına yönlendirdi.

İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE ARAMA ÇALIŞMASI

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucuları, Miraç'ın kayboluşunun 5'inci gününde, iz takip köpekleriyle aramalarını sürdürdü.

MAHALLELİ DE KATILDI

Dağlık alan ile Dicle Nehri kıyısındaki arama çalışmalarına, yüzlerce mahalleli de katıldı.

Drone ve termal kameranın da kullanıldığı arama çalışmalarında, şu ana kadar Miraç'ın izine rastlanmadı.

Diyarbakır'da evinin önünde oynayan Miraç kayboldu ViDEO