Libya'a görev yaptığı sırada şehit düşen bir MİT mensubunun kimliğinin ifşa edilmesi üzerine başlatılan 'MİT haberi davası nedir?' MİT haberi davasında kimler yargılanıyor? MİT haberi davası detayları

Şehit düşen bir MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi üzerine başlatılan soruşturmanın ardından, 'MİT haberi' davası açıldı.

Peki, MİT haberi davası nedir? MİT haberi davası ile ilgili detaylar nelerdir? MİT haberi davasında kimler, hangi isimler yargılanıyor?

İşte Mit haberi davası ile ilgili tüm detaylar...

MİT HABERİ DAVASI NEDEN AÇILDI?

Bir grup kişi, Libya’da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerini ifşa etti. Bu durum üzerine, MİT mensubunun kimlik bilgilerini kimin ifşa ettiği de merak konusu oldu. Peki, şehit MİT mensubunun kimlik bilgilerini kim ifşa etti? İşte detaylar...

MİT MENSUBUNUN KİMLİĞİNİ KİM İFŞA ETTİ?

MİT mensubunun kimliğini ifşa ettiği gerekçesiyle Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 sanık, MİT haberi davası ile ilgili yargılandı.

MİT HABERİ DAVASINDA NE OLDU?

24 Haziran 2020 günü, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Eren Ekinci SEGBİS sistemi ile katılırken, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun da arasında bulunduğu 6 tutuklu sanık duruşmada hazır edildi. Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında duruşmaya sınırlı sayıda izleyici katıldı.

SANIK MURAT AĞIREL'İN MİT HABERİ DAVASINDAKİ İFADELERİ

Duruşmada savunma yapan sanık Murat Ağırel, olmayan bir suç nedeniyle 120 gündür cezaevinde tutuklu olduğunu söyleyerek “Bir odada, hücrede tek başıma tutuluyorum. İddianame bana göre sadece bir niyetnamedir. Terör örgütü ile hiçbir bağlantım yoktur. Barışları tanırım, dostlarımdır. Yurtseverliklerine de kefilim. Sosyal medya paylaşımımda ne bir mesleki konum, ne unvan, ne de bir MİT üyesi üyesi bulunmaktadır” şeklinde savunma yaptı.

SANIK BARIŞ PEHLİVAN'IN MİT HABERİ İLE İLGİLİ SAVUNMASI

Barış Pehlivan ise savunmasında 19 Şubat 2020 günü sosyal medyadan Libya’da şehitler olduğuyla ilgili haberlerin yayınlandığını söyleyerek “Manisa’da bir muhtar şehidin adını, soyadını, fotoğrafını ve ne zaman nereye defnedileceğini herkese açık şekilde sosyal medyadan paylaştı. 22 Şubat tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Libya’da birkaç şehidimiz var” açıklamasını yaptı. Aynı gün sosyal medyada şehitlerin isimleri, fotoğrafları ayrıntılarıyla defalarca paylaşıldı” şeklinde konuştu.



Sanıklardan Hülya Kılınç’ın Manisa’da kamuoyunu ilgilendiren haberleri Oda TV’ye ulaştırdığını da söyleyen Pehlivan “2 Mart sabahı Hülya Hanım’dan bir mesaj aldım. Libya’da şehit olan askerlerimizden birisinin Manisalı olduğunu söyledi ve cenazesiyle ilgili haberle Oda TV’nin ilgilenip ilgilenmeyeceğini sordu. Hülya Kılınç o anda şehidimizin sadece asker olduğunu düşünüyor. MİT mensubu olması konusu gündemimizde o zaman yok. Amacımız sadece şehit cenazesi haberi yapmak. Aynı günün akşamı Hülya Kılınç şehidin MİT mensubu olduğunu bana söyledi. Haberi hazırdı ama cenaze anından fotoğraf geleceğini belirtti. Ben de başka yerde yayımlanmayacaksa haberi ve fotoğrafı beklediğimi söyledim. Ertesi sabah bana haberi attı” şeklinde konuştu.

Haberi yayınlamadan önce şehidin MİT mensubu olduğunu teyit etmek istediğini de söyleyen Barış Pehlivan, “Haberi yayınlamadan önce şehidin fotoğraflarını, isim ve soyadını, nasıl şehit olduğunu, MİT mensubu olduğunu, cenazeden bazı görüntüleri ayrıntılarıyla birçok yerde haber olarak gördüm” dedi.

Sanık Pehlivan, şehidin ailesinin zarar görmemesi için cenazenin kaldırıldığı köyün, mahallenin, şehidin soyadı, anne ve babanın adı ile soyadının yayınlanmadığını da ifade etti. Haberin ardından hızla Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklandığını söyleyen Pehlivan, “Bir gün sonra da sırtımda cezaevi çantamla geldiğim Çağlayan’dan Silivri’ye ben de gönderildim” şeklinde savunmada bulundu.

SANIK HÜLYA KILINÇ'IN MİT HABERİ DAVASINDAKİ SAVUNMASI

Sanık Hülya Kılınç ise yaşadığı bölgede bir şehidin törensiz defnedilmesinin büyük bir haber olduğunu söyleyerek “Ben haberde yayınlanan şehidin cenazesini taşıyan fotoğrafta MİT mensuplarının olduğunu bilmiyordum. Bu haberin yalnızca şehidimizin Manisa’da defnedilmesinin ve resmi tören yapılmadığına ilişkin olduğu açıkça görülmektedir.” dedi.

Sanık Murat Ağırel, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın savunmalarının ardından akıllara, 'MİT haberi davasının sonucu ne oldu? MİT haberi davasında son durum nedir? MİT haberi davası nasıl sonuçlandı?' gibi sorular geldi.

İşte MİT haberi davasında verilen karar...

SANIKLARIN TUTUKLULUĞUNA DEVAM EDİLDİ

Sanıkların savunmasının ardından Cumhuriyet savcısı mütaalasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesine ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Aydın Keser, ve Ferhat Çelik’in yurt dışına çıkmama koşuluyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, yazar Murat Ağırel ve muhabir Hülya Kılınç’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

MİT HABERİ DAVASININ İDDİANAMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ile Akhisar Belediyesi basın biriminde sözleşmeli memur olarak çalışan tutuksuz sanık Eren Ekinci ve hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Erk Acarer'in, ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan 10'ar yıla, ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan ise 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.