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    MOBESE kameralarına yansıyan ilginç kazalar

    Türkiye'nin dört bir yanında kural ihlali sonrası yaşananlar kazalar MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2022 - 17:17
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    MOBESE kameralarına yansıyan ilginç kazalar

    Yurt genelinde yaşanan trafik kazaları, sürücülerin ve yayaların dikkatsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

    Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kameralarına Temmuz-Ağustos arası 1 ayda görüntülenen kazaların çoğunda kural ihlali yapıldığı görülüyor.

    Hız, sollama, kontrolsüz yola çıkışlar..

    Özellikle trafik ışığı ihlali, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüler, kontrolsüz yola çıkışlar, aşırı hız ve hatalı sollama gibi hatalar büyük kazaların başlıca sebepleri olarak ortaya çıkıyor.

    MOBESE kaza

    MOBESE kamerasına yansıyan kazalar VİDEO

    MOBESE kaza

    MOBESE kaza

    MOBESE kaza

    MOBESE kaza

    MOBESE kaza

    MOBESE kaza


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