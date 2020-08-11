Moğolistan’dan Hakkari'ye gelin gitti

İstanbul'da Yüksekovalı Sinan Arslan ile tanışan Ulanbatorlu Moğol Selenge Nergvi (Fatma), Arslan ile Hakkari'de dünya evine girdi. Moğol kadın, Yüksekovalı adam ile evlenebilmek için Müslüman oldu.

İstanbul'da teelfon dükkanı olan Hakkari Yüksekovalı Sinan Arslan, Moğolistan’da yaşayan Selenge Nergvi (Fatma) ile tanıştıktan sonra, çift evlilik kararı aldı.

Ailelerin onay vermesi üzerine ilk olarak İstanbul’da camiye giden Selenge Nergvi, İslam dinine geçerek adını Fatma olarak değiştirildi. Çift, düğününü ise Sinan Arslan’ın memleketi Yüksekova’da yapmaya karar verdi.

DÜĞÜNLERİNİ YÖREYE UYGUN YAPTILAR

Yüksekova’ya gelen çift, ilk olarak yörenin adetlerine göre hazırlıklarını yaptı. Koronavirüs tedbirine uygun bir şekilde düğünlerini yapan çift, Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

"ONUNLA TANIŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Selenge Nergvi’yi tanıdığı için mutlu olduğunu dile getiren Sinan Arslan, “İstanbul’da esnafım. Telefon alışverişi için dükkanıma gelen Selenge Nergvi ile tanışmamız oldu. Arkadaş olduk, buluşmalarımız oldu. Daha sonra Selenge Nergvi Moğolistan’a gitti. Moğolistan’da sosyal medya üzerinde görüşmeye devam ettik. Ondan sonra biletini aldık ve Türkiye’ye geldi. Türkiye’ye geldikten sonra burada camiye götürdüm ve Müslüman oldu. Daha sonra Yüksekova’ya getirdim, burada da imam nikâhımızı yaptık. Şimdi de Allah’ın izniyle düğünümüzü yaptık. Onunla tanıştığım için çok mutluyum. Yüksekova’daki kültürümüzü tanıtmak için düğünümüzü kültürümüze göre yaptık. Çokta beğendi bizim adetleri. Şimdi onun ismini ise Fatma olarak değiştirdik’’ dedi.

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"YÜKSEKOVA'NIN KÜLTÜRÜNÜ VE İNSANINI ÇOK SEVDİM"

Müslüman olan ve Fatma ismini alan Selenge Nergvi ise “Biz Sinan’la İstanbul’da tanıştık. Daha sonra ben Moğolistan gittim. Bir süre orada kaldım ama Sinan’la hep konuştuk. Daha sonra tekrar İstanbul’a geldim. Sinan’la evlilik adımını atmak için Müslümanlığı kabul ettim. Çünkü Sinan’ı çok seviyorum ve onunla evlilik kararını verdim. Aileler arasında anlaşmalardan sonra düğünümüzü Sinan’ın doğduğu şehirde yapmaya karar verdik ve Yüksekova’ya geldik. Yüksekova’nın kültürünü, insanını çok sevdim. Geldiğimden beri hepsi benle ilgileniyor. Şimdi kuaförden çıktım. Yüksekova’nın kültürüne göre Sinan’la dünya evine giriyoruz. Şükür her şeye çok güzel gidiyor. Yörenin tüm güzellikleri düğünümde yaşanıyor, bundan çok mutluyum” diye konuştu.













































