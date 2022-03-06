Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaçan Ukraynalı 97 kadın ve çocuk, sığındıkları Moldova'dan Aydın'ın Kuşadası ilçesine yerleştirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sonrası Kuşadası’ndaki sivil toplum kuruluşları ve iş adamları, bir tur firmasının öncülüğünde Ukrayna'daki savaş mağduru kadın ve çocuklara yardım etmek için çalışma başlattı.

Ardından tur firması yetkilileri savaş nedeniyle Kiev'deki evlerinden ayrılıp Moldova'nın başkenti Kişinev’e sığınan Ukraynalı kadınlarla iletişime geçti.

97 UKRAYNALI SİVİL KUŞADASI'NA YERLEŞTİRİLDİ

Yetkililer, aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu toplam 97 kişi için saat 20.00’de Kişinev Uluslararası Havalimanı'ndan firmaya ait olan bir uçak kaldırdı. Ukraynalılar saat 23.00 sıralarında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

Savaştan kaçan 97 Ukraynalı kadın ve çocuk, Kuşadası'na getirildi - VİDEO

Havalimanında firma yetkilileri tarafından karşılanan Ukraynalı kadın ve çocuklar daha sonra otobüslerle Kuşadası'na getirilip otellere yerleştirildi. Ukrayna’da hayat normale dönene kadar Kuşadası’nda kalacak olan savaş mağdurlarının yemek giderleri Kuşadası Belediyesi tarafından karşılanacak.

"TÜRKİYE'YE GELDİĞİMİZE HALA İNANAMIYORUM"

Kuşadası’na geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Natalia Vandysheva (38), “Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle en çok kadın ve çocuklar mağdur oluyor. Türkiye’ye geldiğimize hala inanamıyorum. Birçok akrabam ile yakın arkadaşım Kiev’de kaldı. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BURADA KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSEDİYORUZ"

Kiev’den Moldova’nın başkenti Kişinev’e 2 yaşındaki kızı Maria ile iki gün önce sığınan Yulia Parno (29) da, “Türkiye’ye geldiğimiz için çok mutluyum. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Kiev’de kalan akrabalarımın güvenliğinde endişe duyuyorum" diye konuştu.

"EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAYACAĞIZ"

Tur firmasının Genel Müdürü Fahrettin Çiçek ise "Kuşadası’nda her zaman turist olarak karşıladığımız Ukraynalı kardeşlerimizi maalesef bu kez savaş nedeniyle misafir ediyoruz. Onları Ukrayna’daki hayat normale dönene kadar Kuşadası’nda en iyi şekilde ağırlayacağız. Umarım bu savaş çok uzun sürmez ve bölge bir an önce huzura kavuşur" dedi.