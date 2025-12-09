Monaco - GS maçı yayın akışı: Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup etabı kritik viraja girerken, Galatasaray bu hafta zorlu bir sınav için Fransa’ya gidiyor.

Sarı-kırmızılılar, turnuvanın köklü takımlarından Monaco ile 6. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacak.

İlk 8 hedefini canlı tutmak isteyen Galatasaray, rakibi karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak.

Futbolseverler ise “Monaco–Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusunun yanıtını arıyor.

MONACO - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılı ekip, 9 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşma için Monako Prensliği’ndeki ünlü II. Louis Stadına konuk olacak.

Saat 23.00’te başlayacak müsabakayı, Hollanda Futbol Federasyonu’ndan deneyimli hakem Danny Makkelie yönetecek.

Kritik maç, Türkiye’de futbolseverlerle TRT 1 ekranlarında buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Osimhen