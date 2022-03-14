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    İstanbul'da motokuryeler trafiğe çıkabilecek

    İstanbul Valisi Yerlikaya, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin bugün saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkmalarına izin verileceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 06:01
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 06:02
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    İstanbul'da motokuryeler trafiğe çıkabilecek

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

    Yerlikaya, bugünden itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini söyledi.

    "PAZARTESİ'DEN İTİBAREN MOTOSİKLET, ELEKTRİKLİ SCOOTER VE MOTOKURYELER TRAFİĞE ÇIKABİLECEK"

    Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi'den (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum" dedi.

    İstanbul da motokuryeler trafiğe çıkabilecek #1


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