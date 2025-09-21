Moto kuryelerin trafikteki zorlukları: Görülmek istiyoruz

Anadolu Ajansı'nın (AA) hazırladığı “Trafikte Motosiklet Gerçeği” dosyasının son bölümünde, moto kuryelerin yaşadığı sıkıntılar ve talepleri ele alındı.

Gündüzleri bir fabrikada çalışan, akşamları ise yarı zamanlı olarak moto kuryelik yapan Hasan Hüseyin Aksoy, yaşadığı deneyimleri AA muhabirine anlattı. Motorunu 2021’de satın aldığını söyleyen Aksoy, maddi nedenlerle ikinci iş olarak bu mesleğe başladığını belirtti.

"TRAFİKTE GÖRÜNMÜYORUZ"

Aksoy, trafikte en büyük sorunlarının görünürlük olduğunu vurgulayarak, “Arabalar bizi sıkıştırıyor ve fark etmiyor. Bazı motorcu arkadaşlar kurallara uymuyor ama biz kurallara dikkat edenlerin de fark edilmesini istiyoruz.” dedi.

VERGİ VE BELGELERDEN ŞİKAYETÇİLER

Moto kuryelerin, sipariş verenlerden talep edilen belgeler ve vergi yükümlülüklerinden de rahatsız olduğunu dile getiren Aksoy, bunun meslek grubunu zorlayan konulardan biri olduğunu söyledi.

FİZİKSEL YÜK: SU VE PAKETLER

Özellikle ağır siparişlerin büyük zorluk yarattığını ifade eden Aksoy, çoklu kum paketleri ve su şişelerinin taşınmasının moto kuryeleri oldukça yorduğunu belirtti.

"ASANSÖR ÇALIŞMIYORDU"

Yaşadığı ilginç anılardan birini paylaşan Aksoy, asansörün çalışmadığı bir binada 12. kata sipariş götürmek zorunda kaldığını anlattı: “Müşteriye, ‘Siz 6 kat inin, ben 6 kat çıkayım, ortada buluşalım’ dedim. Bu, unutamadığım anlardan biri oldu.”

ZAMAN BASKISI VE PUANLAMA SİSTEMİ

Aksoy, kuryelerin siparişleri belirli sürelerde teslim etmek zorunda olduklarını, aksi halde çağrı merkezlerinden uyarı aldıklarını söyledi. Sabit maaş yerine sipariş başı ve kilometre başı ücret sisteminin geçerli olduğunu hatırlatan Aksoy, bunun da kuryeleri daha hızlı teslimata yönlendirdiğini belirtti.

"NOT YAZMANIZA GEREK YOK"

Müşterilere de seslenen Aksoy, “Sipariş notlarına ‘hızlı gelsin, sıcak gelsin’ yazmanıza gerek yok. Zaten bir kurye işini yapıyorsa siparişi en kısa sürede ulaştırmaya çalışır.” dedi.