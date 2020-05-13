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    Motosikletiyle köpeklerden kaçarken kaza yaptı

    Bursa'da köpeklerin saldırdığı motosiklet sürücüsü, park halinde aracının başındaki vatandaşa çarptı, iki kişi yaralandı.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 08:00
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    Motosikletiyle köpeklerden kaçarken kaza yaptı

    İznik ilçesinde plakasız motosikleti ile Mehmetçik Caddesinde seyir halindeyken başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan Ediz Yasin Bayhan, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki aracının başında duran Ali Bal’a çarptı. Kazada motosiklet sürücü Bayhan ve otomobil sahibi Bal yaralandı.

    YARALILARIN DURUMU İYİ

    Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin  müdahale ettiği yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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