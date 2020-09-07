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    MSB: 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı başladı

    Milli Savunma Bakanlığı, ilk uçuşların yapıldığını duyurdu.
    • İHA
    • 07.09.2020 - 17:52
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    MSB: 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı başladı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı'na ilişkin paylaşım yaptı.

    Bakanlığın paylaşımında uçuşlara ilişkin görüntülere yer verildi.

    YENİ UÇUŞ EĞİTİM YILI

    Paylaşıma "2020 - 2021 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde icra edilen kurban kesimi ve ardından yapılan ilk uçuşlar ile başladı." notu düşüldü.

    Ayrıca törenden görüntülere de yer verildi.

    MSB: 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı başladı ViDEO

    MSB: 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı başladı #1

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