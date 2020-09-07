Milli Savunma Bakanlığı, ilk uçuşların yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Bakanlığın paylaşımında uçuşlara ilişkin görüntülere yer verildi.

YENİ UÇUŞ EĞİTİM YILI

Paylaşıma "2020 - 2021 Uçuş Eğitim Yılı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde icra edilen kurban kesimi ve ardından yapılan ilk uçuşlar ile başladı." notu düşüldü.

Ayrıca törenden görüntülere de yer verildi.

MSB: 2020-2021 Uçuş Eğitim Yılı başladı ViDEO