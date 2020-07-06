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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Şanlıurfa'daki iki karakolun sorumluluk bölgelerinde, 7 antitank mayınının imha eddildiği açıklandı.

Suruç Şehit Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Yanık Hudut Karakolların sorumluluk bölgelerinde 7 antitank mayınının imha edildiği bakanlık tarafından bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/EYP aramasında, 7 adet antitank mayını tespit edilerek imha edildi” ifadelerine yer verildi.

MSB açıkladı: Şanlıurfa'da 7 adet mayın imha edildi VİDEO



