MSB: Çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edeceğiz

İsviçre'de PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına saldırması sonucu MSB, operasyondaki bir askerin fotoğrafını paylaşarak gözdağı verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor. Köşeye sıkışan terör örgütünün Avrupa'daki yandaşları Türk vatandaşlarına taciz ve saldırıda bulunuyor.

Son olarak İsviçre’nin Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından kutlanan 23 Nisan etkinliklerine, PKK terör örgütü yandaşları saldırı düzenlemişti. 6 Türk vatandaşı saldırıda yaralanmıştı.

Yaşanan saldırılar üzerine Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Endişelenmeyin, hak ettikleri cezayı saklandıkları inlerine götürüyoruz"

İHA'nın haberine göre, MSB yaptığı paylaşımda, “Kimse endişelenmesin! Avrupa’nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!” ifadelerine yer verdi.

İsviçre’de terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı - Haberi için tıklayınız





