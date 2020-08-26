MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi

Deniz geçiş eğitimlerinde ABD muhribi USS Winston S. Churchill yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Deniz Kuvvetlerinin, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerini sürdürdüğü belirtildi.

TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S. Churchill tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABD İLE DENİZ EĞİTİMİ

Eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir."