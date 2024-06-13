MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

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Türkiye'nin en büyük sorunu terör ortadan kaldırılıyor.
Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.
Bir güzel haber daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
2 terörist teslim oldu
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 teröristin teslim olduğu söylenirken şu ifadelere yer verildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor.
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
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