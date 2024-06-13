MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin en büyük sorunu terör ortadan kaldırılıyor.

Sayısı gün geçtikçe azalan teröristlere yönelik kahraman Mehmetçik'in operasyonları sürüyor.

Bir güzel haber daha Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

2 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 teröristin teslim olduğu söylenirken şu ifadelere yer verildi: